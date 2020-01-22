Количество жертв вируса в Китае возросло

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Кроме того, заболели более 400 человек

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что в среду 440 человек в 13 провинциях Китая были подтверждены заражением новым коронавирусом по состоянию на вторник с девятью смертельными исходами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что были доказательства респираторной передачи от пациента к пациенту.

Ли Бин, вице-министр комиссии, также сообщил на брифинге в СМИ, что живым животным не разрешалось въезжать в Ухань, центральный Китай.

РБК-Украина писало, что в американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в Соединенных Штатах новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае.

Ранее сообщалось, что 22 января ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

В Китае усиливают контроль над туристами с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа.