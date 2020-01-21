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ГБР объявило о принудительном приводе Порошенко на допрос

Новости » Политика     21.01.2020 - 11:48
ГБР объявило о принудительном приводе Порошенко на допрос
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во вторник пятый президент не явился на допрос и не сообщил о причинах неявки

Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. Об этом в ходе брифинга сообщил следователь ГБР Олег Корецкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

"Ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - отметил Корецкий.

По его словам, в настоящее время пятому президенту вручены повестки на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовных производств, которые рассматриваются ГБР.

Напомним, в начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Как писало РБК-Украина, в ноябре ГБР сообщало, что проводит расследование в 13 уголовных процессах с участием пятого президента Украины Петра Порошенко. Указывалось, что в этих процессах уже провели 12 обысков, назначены 35 экспертиз и наложили пять арестов.

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