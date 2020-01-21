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Минздрав официально сообщил Госпогранслужбе о китайском вирусе

Новости » Общество     21.01.2020 - 17:17
Минздрав официально сообщил Госпогранслужбе о китайском вирусе
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Министерство также сообщило руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской госадминистраций

Министерство здравоохранения Украины официально сообщило Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV).

"Центр общественного здоровья Минздрава Украины официально сообщил пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях ВОЗ", - указано в сообщении министерства.

Напомним, Минздрав напомнил о мерах профилактики в связи с распространением нового вируса в Китае.

Подчеркнем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китая.

Как писало РБК-Украина, число погибших от нового вируса в Китае достигло шести человек.

Добавим также, 22 января ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа.

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