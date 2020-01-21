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Скандальный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева

Новости » Общество     21.01.2020 - 11:40
Скандальный судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева
Фото: Павел Вовк (oask gov ua)

За назначение Вовка отдали 39 голосов

Новым председателем Окружного административного суда города Киеве вновь избрали Павла Вовка. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Сообщается, что 21 января прошло голосование относительно назначения нового главы ОАСК. За Вовка было отдано 39 голосов.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

После, 29 июля, подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора. На следующий день, 30 июля, Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу ОАСК Павла Вовка.

Высший совет правосудия отказался отстранить судью ОАСК Вовка от работы. 20 августа он сложил свои полномочия главы ОАСК.

В ноябре генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что расследование в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Павла Вовка окончено, и дело передается в суд.

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