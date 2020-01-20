В Швейцарии стартует Давосский форум: кто примет участие

Иллюстративное фото (weforum org prt sc)

На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств

В швейцарском Давосе 21 января открывается 50-ая сессия Всемирного экономического форума. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт форума.

Главной темой Давосского форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Форум откроется вступительным обращением основателя ВЭФ Клауса Шваба.

В рамках традиционной ежегодной встречи в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др.

Ожидается, что на форум приедут:

Дональд Трамп - президент США;

Ангела Меркель - канцлер Германии;

Урсула фон дер Ляйен - председатель Еврокомиссии;

Хан Чжэн - вице-премьер Китая;

Винни Бьянима - генеральный секретарь Организации Объединенных Наций; исполнительный директор ЮНЭЙДС;

Кристин Лагард - президент Европейского Центрального Банка;

Грета Тунберг - экологический активист.

Реувен Ривлин - президент Израиля;

Владимир Путин - президент Российской Федерации,

Биньямин Нетаньяху - премьер-министр Израиля,

Эмманюэль Макрон - президент Франции,

Принц Уэльский Чарльз,

Франк-Вальтер Штайнмайер - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Также ожидается подтверждение участия и выступления вице-президента США Майка Пенса, отметили организаторы.

Ранее СМИ писали, что на форуме будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность его встречи с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.