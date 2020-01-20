В Швейцарии стартует Давосский форум: кто примет участие

На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств
В швейцарском Давосе 21 января открывается 50-ая сессия Всемирного экономического форума. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт форума.
Главной темой Давосского форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Форум откроется вступительным обращением основателя ВЭФ Клауса Шваба.
В рамках традиционной ежегодной встречи в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.
На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др.
Ожидается, что на форум приедут:
Дональд Трамп - президент США;
Ангела Меркель - канцлер Германии;
Урсула фон дер Ляйен - председатель Еврокомиссии;
Хан Чжэн - вице-премьер Китая;
Винни Бьянима - генеральный секретарь Организации Объединенных Наций; исполнительный директор ЮНЭЙДС;
Кристин Лагард - президент Европейского Центрального Банка;
Грета Тунберг - экологический активист.
Реувен Ривлин - президент Израиля;
Владимир Путин - президент Российской Федерации,
Биньямин Нетаньяху - премьер-министр Израиля,
Эмманюэль Макрон - президент Франции,
Принц Уэльский Чарльз,
Франк-Вальтер Штайнмайер - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Также ожидается подтверждение участия и выступления вице-президента США Майка Пенса, отметили организаторы.
Ранее СМИ писали, что на форуме будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность его встречи с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.