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КНДР отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания

Новости » В мире     21.01.2020 - 15:18
КНДР отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В случае продолжения враждебной политики со стороны США Северная Корея грозит сорвать денуклеаризацию Корейского полуострова

Северная Корея (КНДР) больше не готова придерживаться выполнению условий ядерной сделки об отказе в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил советник миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол, передает Reuters.

По словам представителя Северной Кореи, такое решение было принято после того, как США проигнорировали крайний срок для ядерных переговоров.

"Мы не нашли оснований для того, чтобы больше оставаться в одностороннем порядке обязательством, которое другая сторона не выполняет. Если США будут продолжать враждебную политику в отношении КНДР, никогда не будет денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Чол.

Также он отметил, что если США будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале года Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Такое заявление с обеспокоенностью восприняли в ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновлению диалога.

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