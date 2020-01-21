ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Судью Печерского райсуда Вовка оправдали в деле о незаконном решении

Новости » Политика     21.01.2020 - 15:24
Судью Печерского райсуда Вовка оправдали в деле о незаконном решении
Фото: Сергей Вовк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Вовка признали невиновным в вынесении заведомо неправосудного решения

Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст приговора от 15 января.

Решение вынес судья Алексей Рудюк.

Он признал своего коллегу Вовка невиновным в вынесении заведомо неправосудного решения.

Судье вменялось то, что в июне 2014 года он незаконно в заочном режиме лишил жительницу Киева права собственности на квартиру и автомобиль.

Судья Рудюк решил, что прокуратура и следствие не доказали наличие у Вовка умысла на внесение заведомо незаконного решения.

Учитывая это, суд решил его полностью оправдать.

Стоит отметить, в 2012 году судья Вовк приговорил Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы, а в декабре 2019 года арестовал Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Напомним, в марте 2015-го сообщалось, что Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры Киева по поводу избрания меры пресечения судье Печерского райсуда Сергею Вовку.

Как писало РБК-Украина, парламент дал согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Так, Сергея Вовка подозревали в принятии заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества. Его действия квалифицировали по ч.2 ст.375 УК Украины.

Судья Оберемко избежал наказания за пьяную езду и угрозы инспектору ГАИ Зеленский назначил более 50 судей в местных судах
Новости Украины Сергей ВовкприговорСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь