Минздрав напомнил о мерах профилактики из-за китайского вируса

Также министерство подготовило практические рекомендации
Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, по состоянию на 20 января в Китае в г. Ухвань и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV).
Минздрав напоминает об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:
Кроме того, с целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по:
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019 nCoV нового типа за пределами Китая.
Как писало РБК-Украина, число погибших от нового вируса в Китае достигло шести человек.
Добавим также, 22 января ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае.