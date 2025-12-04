Кіпрське головування може стати історичним щодо відкриття кластерів для України, - Зеленський

В першій половині 2026 року Кіпр головуватиме в Раді ЄС. Кіпрське головування може увійти в історію з точки зору відкриття кластерів для України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив український президент Владимир Зеленський під час пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Це перший візит президента Кіпру до України. Зеленський наголосив, що за період кіпрського головування в Раді ЄС важливо досягти суттєвого прогресу в розширенні Євросоюзу.

"Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС. І кіпрське головування може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень", - наголосив Зеленський.

Він також подякував президенту Кіпру за підтримку на політичному рівні, зокрема, за перемовини щодо членства України в Євросоюзі.

"Ми розраховуємо, що і європейська спільнота буде з Україною так, як потрібно, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку", - сказав український лідер.

Крім того, український лідер подякував Христодулідісу за підтримку санкційної політики проти Росії. Він додав, що зараз лідери ЄС готують новий пакет антиросійських санкцій.

"Ми хочемо зробити його справді дієвим, а це означає продовження тиску на російський енергетичний сектор передусім, на все те інше, що дає Росії бюджетні находження. А отже, можливість затягувати цю війну", - підкреслив Зеленський.