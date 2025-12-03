ua en ru
Коли Україна відкриє перші переговорні кластери з ЄС: Зеленський зробив заяву

Україна, Ірландія, Середа 03 грудня 2025 08:55
Коли Україна відкриє перші переговорні кластери з ЄС: Зеленський зробив заяву Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Наступного року Україна планує відкрити, пройти та закрити три переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу з шести потрібних. Великі надії Київ покладає на Ірландію та її головування в ЄС.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії.

"Європейська комісія визнає, що ми три кластери можемо відкривати. Три кластери – це половина. Ми для цього зробили все. І всі розуміють, що до кінця цього року ми зробимо все технічно для відкриття всіх шести кластерів. Це також визнають усі", - сказав він.

Зеленський нагадав, що впродовж 2026 року в ЄС головуватимуть Кіпр та Ірландія. На останню покладаються великі надії в плані закриття переговорних кластерів.

"Безумовно, ми хочемо під час головування Кіпру відкрити кластери, а крок наступний - це їх закриття. І ми б хотіли це зробити за головування Ірландії", - зазначив президент.

Вступ України до ЄС: що відомо

На початку листопада Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС. В ньому вона дуже високо оцінила прогрес України, а європейський комісар з питань розширення Марта Кос повідомила, що ЄК працює над відкриттям переговорних кластерів щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця листопада.

Зазначимо, що єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС. Проте в ЄК очікують переговорів на рівні робочих груп, тут вето Угорщини не вплине на загальне рішення.

В Україні вважають, що вступлять в ЄС до 2028 року. Але на думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Україна приєднається до ЄС аж на початку 2030-х років.

