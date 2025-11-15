ua en ru
Україна може вступити до ЄС на початку 2030-х, - Сікорський

Україна, Субота 15 листопада 2025 15:45
UA EN RU
Україна може вступити до ЄС на початку 2030-х, - Сікорський Фото: Радослав Сікорський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Україна має шанс приєднатися до Європейського Союзу на початку 2030-х років

Про це заявив віцепрем’єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

За словами Сікорського, попри блокування з боку Угорщини, Україна вже пройшла важливий етап - отримала статус країни-кандидата.

"Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття", - оцінив він.

Водночас Сікорський підкреслив, що ключовою умовою вступу України до Євросоюзу залишається боротьба з корупцією.

"Якщо Україна буде терпіти корупцію, то до Європейського Союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності, дотримання процедур", - каже він.

Політик додав, що нинішні корупційні скандали в Україні є серйозним сигналом, який Київ повинен врахувати на шляху до європейської інтеграції.

Угорщина блокує шлях України до ЄС

Нагадаємо, Україна досі не може розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу через вето Угорщини. У питаннях зовнішньої політики, зокрема розширення ЄС, рішення ухвалюються лише одноголосно, що фактично блокує процес.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів серед населення опитування щодо членства України в ЄС і заявив, що нібито більшість угорців виступає проти. Він також заявляв, що вступ України до Євросоюзу може нібито спричинити економічні проблеми для Угорщини.

Нещодавно Орбан запропонував Європейському Союзу розглянути для України не повноправне членство, а формат "стратегічного партнерства" як альтернативу.

У відповідь президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна прагне стати членом ЄС і не розглядає жодних замін цьому курсу

Також він звернув увагу, що Орбан своїм вето проти України фактично допомагає російському диктатору Володимиру Путіну.

