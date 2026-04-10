"Кінетичні санкції" України нівелювали прибутки РФ від паливної кризи, - Власюк

За словами Власюка, санкції проти російської нафти - це найбільша тема останніх тижнів. Удари Сил оборони України по російських нафтових потужностях - "кінетичні санкції" - дозволили буквально компенсувати все те, що могли б заробити росіяни за рахунок зростання цін та послаблення санкцій.

"Тобто через кінетичні санкції ми зараз бачимо незароблені 1,7 мільярда доларів - це те, що Росія не заробила через відсутність можливості технічно експортувати певну кількість нафти з двох балтійських портів і Новоросійська", - пояснив Власюк.

Прибутки росіяни отримували тільки за рахунок тої нафти, яка вже була в морі. Завдяки послабленню санкцій, вони змогли продати переважну її більшість Індії та заробити приблизно таку ж суму, яку втратили.

Таким чином, в лютому, який став для РФ рекордно низьким, Кремль заробив близько 9 млрд доларів на продажу нафти. Попередні оцінки щодо березня - від 12 до 14 мільярдів доларів. Для України це гірше, ніж показники лютого, але краще за умовний жовтень 2025 року, коли РФ заробляла 15-17 млрд доларів на місяць.

"Тому в цілому вдається стримувати нафтогазові доходи РФ. Вони за три місяці перевершили річний план дефіциту бюджету, прекрасна новина, і всі інші структурні зміни, які відбулися, або кризи, або проблеми, які відбулися в російській економіці, нікуди не ділися", - запевнив Власюк.

Не рятувальний круг

При цьому стратегічно заробітки на паливній кризі росіян не врятують. Хоче це дає їм можливість заробити додаткові гроші, які зможуть відправити на фінансування військових витрат. Проте з точки зору структурних проблем економіки для них все погано.

"Сподіваємося, що Ормузьку протоку таки розблокують, вплив санкцій повернеться до того стану, яким він був за підсумками лютого місяця", - додав Власюк.

При цьому жодного впливу на нафтовий ринок від послаблення санкцій проти РФ немає. Це було очікувано. Оскільки російський експорт навіть в найкращі часи - це "орієнтовно 6% глобальної нафти морем".

"Через Ормуз проходить 30%. І це неможливо було, щоб ці 6% максимум, суттєво вирішили проблему в відсутності 30%", - резюмував Власюк.

Щодо дій США - він зазначив, що досі незрозуміло, чому американці приймали рішення щодо послаблення санкцій. Україна сподівається, що з розблокуванням протоки санкції проти російської нафти не тільки повернуться, але й посиляться.

"Тіньовий флот" - наступна мішень?

Завдяки ударам по російським нафтоекспортним портам 3 та 4 квітня туди взагалі не заходили танкери. Зараз порти потроху відновлюються - наприклад, у Приморську завантажують в середньому два танкери на день. Україна скоро відкорегує цей момент.

Водночас в порту Усть-Луги з 1 квітня нічого не відбувається. Тобто цей порт виведено з ладу, він фактично дисфункціональний.

"Тобто все, де ми будемо дотягуватися в РФ, все це опиняється в зоні ризику. Так само я би сказав, що в зоні ризику можуть бути танкери тіньового флоту. Я би не виключав цього", - заінтригував Власюк.