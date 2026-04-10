"Кінетичні санкції" України нівелювали прибутки РФ від паливної кризи, - Власюк

Удари українських безпілотників по Росії - "кінетичні санкції" - фактично нівелювали все те, що Росія могла б заробити завдяки паливній кризі через операцію США проти Ірану.
Про це сказав Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк на зустрічі з журналістами 10 квітня, повідомляє РБК-Україна.
Читайте також: Приморськ втратив майже половину нафтосховищ: Reuters показало наслідки атак на порти РФ
За словами Власюка, санкції проти російської нафти - це найбільша тема останніх тижнів. Удари Сил оборони України по російських нафтових потужностях - "кінетичні санкції" - дозволили буквально компенсувати все те, що могли б заробити росіяни за рахунок зростання цін та послаблення санкцій.
"Тобто через кінетичні санкції ми зараз бачимо незароблені 1,7 мільярда доларів - це те, що Росія не заробила через відсутність можливості технічно експортувати певну кількість нафти з двох балтійських портів і Новоросійська", - пояснив Власюк.
Прибутки росіяни отримували тільки за рахунок тої нафти, яка вже була в морі. Завдяки послабленню санкцій, вони змогли продати переважну її більшість Індії та заробити приблизно таку ж суму, яку втратили.
Таким чином, в лютому, який став для РФ рекордно низьким, Кремль заробив близько 9 млрд доларів на продажу нафти. Попередні оцінки щодо березня - від 12 до 14 мільярдів доларів. Для України це гірше, ніж показники лютого, але краще за умовний жовтень 2025 року, коли РФ заробляла 15-17 млрд доларів на місяць.
"Тому в цілому вдається стримувати нафтогазові доходи РФ. Вони за три місяці перевершили річний план дефіциту бюджету, прекрасна новина, і всі інші структурні зміни, які відбулися, або кризи, або проблеми, які відбулися в російській економіці, нікуди не ділися", - запевнив Власюк.
При цьому стратегічно заробітки на паливній кризі росіян не врятують. Хоче це дає їм можливість заробити додаткові гроші, які зможуть відправити на фінансування військових витрат. Проте з точки зору структурних проблем економіки для них все погано.
"Сподіваємося, що Ормузьку протоку таки розблокують, вплив санкцій повернеться до того стану, яким він був за підсумками лютого місяця", - додав Власюк.
При цьому жодного впливу на нафтовий ринок від послаблення санкцій проти РФ немає. Це було очікувано. Оскільки російський експорт навіть в найкращі часи - це "орієнтовно 6% глобальної нафти морем".
"Через Ормуз проходить 30%. І це неможливо було, щоб ці 6% максимум, суттєво вирішили проблему в відсутності 30%", - резюмував Власюк.
Щодо дій США - він зазначив, що досі незрозуміло, чому американці приймали рішення щодо послаблення санкцій. Україна сподівається, що з розблокуванням протоки санкції проти російської нафти не тільки повернуться, але й посиляться.
Завдяки ударам по російським нафтоекспортним портам 3 та 4 квітня туди взагалі не заходили танкери. Зараз порти потроху відновлюються - наприклад, у Приморську завантажують в середньому два танкери на день. Україна скоро відкорегує цей момент.
Водночас в порту Усть-Луги з 1 квітня нічого не відбувається. Тобто цей порт виведено з ладу, він фактично дисфункціональний.
"Тобто все, де ми будемо дотягуватися в РФ, все це опиняється в зоні ризику. Так само я би сказав, що в зоні ризику можуть бути танкери тіньового флоту. Я би не виключав цього", - заінтригував Власюк.
Зазначимо, українські атаки на російську нафтову промисловість досягли таких масштабів, що навіть західні партнери зверталися до України з проханням припинити удари по російських нафтових терміналах. Проте Київ продовжує діяти у власних національних інтересах.
Серія ударів по нафтових терміналах РФ на Балтиці вже завдала Кремлю збитків майже на мільярд доларів лише через втрачений експортний дохід, а самі балтійські порти не здатні повноцінно приймати нафту та навантажувати її на танкери.
Кілька великих російських НПЗ взагалі зупинили роботу через атаки дронів, серед них 5 квітня зупинив роботу "Нижегороднефтеоргсинтез" - четвертий за розмірами нафтопереробний завод у Росії.
Також російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську припинив роботу на невизначений термін після ударів України. Ще вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - тоді у мережі з'явилися відео з пожежею на "Шесхарісі" та повідомлення про вибухи.