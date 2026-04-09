"Ми не припиняємо": Буданов відповів на заклики Заходу не бити по нафтобазах РФ

Західні партнери зверталися до України з проханням припинити удари по російських нафтових терміналах, проте Київ продовжує діяти у власних національних інтересах.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Позиція України щодо атак на НПЗ

Під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад очільник ОП підтвердив наявність таких звернень з боку союзників.

За його словами, головною причиною занепокоєння партнерів є питання світового ціноутворення на енергоносії.

"Можу тільки в загальних рисах сказати: так, таке існує. Чому це відбувається? Ви теж можете зрозуміти - це питання утворення ціни. Але у нас своя війна", - наголосив Буданов.

Він додав, що Україна стикається з подібними обмеженнями та зауваженнями щодо використання іноземної зброї чи техніки на території РФ упродовж усіх років повномасштабного вторгнення.

Пріоритет національних інтересів

Попри тиск, українська сторона не планує відмовлятися від стратегії руйнування ворожої інфраструктури, яка забезпечує російську армію та бюджет.

"Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо", - підсумував керівник Офісу Президента.