"Ми не припиняємо": Буданов відповів на заклики Заходу не бити по нафтобазах РФ

20:47 09.04.2026 Чт
Позиція партнерів зрозуміла, але в України - свій план
aimg Сергій Козачук
Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (facebook.com/zelenskyy.official)

Західні партнери зверталися до України з проханням припинити удари по російських нафтових терміналах, проте Київ продовжує діяти у власних національних інтересах.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.



Позиція України щодо атак на НПЗ

Під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад очільник ОП підтвердив наявність таких звернень з боку союзників.

За його словами, головною причиною занепокоєння партнерів є питання світового ціноутворення на енергоносії.

"Можу тільки в загальних рисах сказати: так, таке існує. Чому це відбувається? Ви теж можете зрозуміти - це питання утворення ціни. Але у нас своя війна", - наголосив Буданов.

Він додав, що Україна стикається з подібними обмеженнями та зауваженнями щодо використання іноземної зброї чи техніки на території РФ упродовж усіх років повномасштабного вторгнення.

Пріоритет національних інтересів

Попри тиск, українська сторона не планує відмовлятися від стратегії руйнування ворожої інфраструктури, яка забезпечує російську армію та бюджет.

"Їх можна зрозуміти, це їх правда, але ж є ще наша правда і наш національний інтерес. І він саме такий, як і є. Ми не припиняємо", - підсумував керівник Офісу Президента.

Наслідки атак на нафтову інфраструктуру РФ

Нагадаємо, останнім часом українські дрони систематично атакують енергетичні об'єкти на території країни-агресора. Зокрема, серія ударів по нафтових терміналах РФ на Балтиці вже завдала Кремлю збитків майже на мільярд доларів лише через втрачений експортний дохід.

Також після атаки 5 квітня зупинив роботу "Нижегороднефтеоргсинтез" - четвертий за розмірами нафтопереробний завод у Росії, який переробляв 16 млн тонн сировини на рік.

Крім того, у ніч на 9 квітня безпілотники уразили станцію "Кримська" в Краснодарському краї, яка є стратегічним вузлом російської нафтопровідної системи.

