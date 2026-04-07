Четвертий за розміром НПЗ Росії зупинився після удару українських дронів, - Reuters

Нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських БПЛА 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела видання зазначили, що завод зупинив роботу після ударів українських безпілотників. Завод, який належить компанії "Лукойл" і є другим за величиною виробником бензину в Росії, зазнав серйозних пошкоджень інфраструктури.

Після недільної атаки дрона «Лукойл» припинив пропонувати на продаж бензин, дизельне паливо та мазут виробництва "Нижегороднефтеоргсинтеза".

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін після української атаки підтвердив ураження двох об'єктів на території заводу. Окрім виробничих потужностей, постраждали електростанція та кілька прилеглих будівель. Постачання нафтопродуктів із підприємства можуть бути призупинені як мінімум до кінця квітня.

Завод "Нижегороднефтеоргсинтез" є четвертим за розмірами в Росії. НПЗ здатний переробляти 16 млн тонн нафти на рік (близько 320 000 барелів на день). До того ж підприємство розташоване за 450 км на схід від Москви, що робить його ключовим постачальником для центрального регіону Росії.

Постійні удари по НПЗ змушують Росію скорочувати експорт і шукати способи покрити дефіцит пального на внутрішньому ринку, що безпосередньо впливає на логістику окупаційних військ в Україні, резюмує видання.