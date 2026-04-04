Нафтові порти РФ на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів, - Reuters

09:10 04.04.2026 Сб
Російські НПЗ змушені шукати дорогі альтернативні маршрути для експорту палива
aimg Тетяна Степанова
Фото: нафтові порти РФ на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів (росЗМІ)

Російські нафтові порти Усть-луга та Койвісто на Балтійському морі досі не можуть повноцінно обробляти нафтові вантажі після ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, російські НПЗ змушені шукати альтернативні маршрути експорту, зокрема дорожчі залізничні перевезення до інших терміналів.

Особливо ускладнилася ситуація з дизельним паливом: з 22 березня його не можуть відвантажувати через Койвісто, який був одним із головних експортних напрямків для російських нафтопереробних заводів у європейській частині Росії і Сибіру.

Через пошкодження інфраструктури частину мазуту та інших нафтопродуктів намагаються перекинути до інших портів, зокрема висоцька та тамані. Однак ці варіанти мають обмеження: менші потужності або складнішу логістику.

За словами трейдерів, це вже створює додатковий тиск на російську нафтову систему й може призвести до скорочення видобутку.

Фінська морська влада повідомила Reuters, що постачання з койвісто та усть-луги скоротилися до рівня "одного судна", хоча зазвичай ідеться про 40-50 відправок на тиждень.

Удари по портах РФ

Нагадаємо, через масштабні атаки українських дронів на порти Усть-Луга та Приморськ експорт російської нафти Балтійським морем фактично опинився в стані "паралічу".

Лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.

Крім того, систематичні удари по інфраструктурі призвели до переповнення російських сховищ, оскільки вивезення нафти заблоковано. За оцінками аналітиків, така ситуація робить неминучим скорочення видобутку нафти в самій Росії, оскільки її стає ніде зберігати.

Також відомо, що через атаки українських безпілотників російський порт Приморськ на Балтійському морі втратив щонайменше 40% своїх потужностей для зберігання нафти.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
