Нафтові порти РФ на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів, - Reuters

Російські нафтові порти Усть-луга та Койвісто на Балтійському морі досі не можуть повноцінно обробляти нафтові вантажі після ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, російські НПЗ змушені шукати альтернативні маршрути експорту, зокрема дорожчі залізничні перевезення до інших терміналів.

Особливо ускладнилася ситуація з дизельним паливом: з 22 березня його не можуть відвантажувати через Койвісто, який був одним із головних експортних напрямків для російських нафтопереробних заводів у європейській частині Росії і Сибіру.

Через пошкодження інфраструктури частину мазуту та інших нафтопродуктів намагаються перекинути до інших портів, зокрема висоцька та тамані. Однак ці варіанти мають обмеження: менші потужності або складнішу логістику.

За словами трейдерів, це вже створює додатковий тиск на російську нафтову систему й може призвести до скорочення видобутку.

Фінська морська влада повідомила Reuters, що постачання з койвісто та усть-луги скоротилися до рівня "одного судна", хоча зазвичай ідеться про 40-50 відправок на тиждень.