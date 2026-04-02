Приморськ втратив майже половину нафтосховищ: Reuters показало наслідки атак на порти РФ

Через атаки українських безпілотників російський порт Приморськ на Балтійському морі втратив щонайменше 40% своїх потужностей для зберігання нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Наслідки ударів по Приморську

За даними агенства, супутникові знімки американської компанії Vantor зафіксували пошкодження щонайменше восьми резервуарів місткістю 50 000 кубічних метрів кожен.

Це становить майже половину загального обсягу сховищ порту, який здатний переробляти до 1 мільйона барелів нафти на добу (близько 1% світових поставок).

За даними галузевих джерел, два з восьми серйозно пошкоджених резервуарів використовувалися для перекачування дизельного палива.

Трейдери зазначають, що такі втрати змусять порт суттєво скоротити вантажообіг, оскільки доступність сховищ безпосередньо впливає на експортні можливості.

Фото: Супутникове зображення пошкоджених резервуарів для зберігання нафти після атаки у Приморську (reuters.com)

Ситуація в порту Усть-Луга

Окрім Приморська, під регулярні атаки наприкінці березня потрапив інший термінал на Балтійському морі - Усть-Луга.

Там зафіксовано пошкодження восьми резервуарів для нафтопродуктів, що становить близько чверті всіх запасів термінала "Усть-Луга Ойл". Через обстріли та пошкодження причальних споруд експортні операції в цьому порту також довелося призупиняти.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи удари по енергетичних об'єктах, назвав їх "терористичними актами" та заявив, що Росія "працює над захистом своєї критично важливої інфраструктури".