"Кинетические санкции" Украины нивелировали доходы РФ от топливного кризиса, - Власюк

Удары украинских беспилотников по России - "кинетические санкции" - фактически нивелировали все то, что Россия могла бы заработать благодаря топливному кризису из-за операции США против Ирана.
Об этом сказал Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на встрече с журналистами 10 апреля, сообщает РБК-Украина.
По словам Власюка, санкции против российской нефти - это самая большая тема последних недель. Удары Сил обороны Украины по российским нефтяным мощностям - "кинетические санкции" - позволили буквально компенсировать все то, что могли бы заработать россияне за счет роста цен и ослабления санкций.
"То есть из-за кинетических санкций мы сейчас видим незаработанные 1,7 миллиарда долларов - это то, что Россия не заработала из-за отсутствия возможности технически экспортировать определенное количество нефти из двух балтийских портов и Новороссийска", - пояснил Власюк.
Прибыли россияне получали только за счет той нефти, которая уже была в море. Благодаря ослаблению санкций, они смогли продать подавляющее ее большинство Индии и заработать примерно такую же сумму, которую потеряли.
Таким образом, в феврале, который стал для РФ рекордно низким, Кремль заработал около 9 млрд долларов на продаже нефти. Предварительные оценки по марту - от 12 до 14 миллиардов долларов. Для Украины это хуже, чем показатели февраля, но лучше условного октября 2025 года, когда РФ зарабатывала 15-17 млрд долларов в месяц.
"Поэтому в целом удается сдерживать нефтегазовые доходы РФ. Они за три месяца превзошли годовой план дефицита бюджета, прекрасная новость, и все остальные структурные изменения, которые произошли, или кризисы, или проблемы, которые произошли в российской экономике, никуда не делись", - заверил Власюк.
При этом стратегически заработки на топливном кризисе россиян не спасут. Хоть это дает им возможность заработать дополнительные деньги, которые смогут отправить на финансирование военных расходов. Однако с точки зрения структурных проблем экономики для них все плохо.
"Надеемся, что Ормузский пролив таки разблокируют, влияние санкций вернется к тому состоянию, каким оно было по итогам февраля месяца", - добавил Власюк.
При этом никакого влияния на нефтяной рынок от ослабления санкций против РФ нет. Это было ожидаемо. Поскольку российский экспорт даже в лучшие времена - это "ориентировочно 6% глобальной нефти по морю".
"Через Ормуз проходит 30%. И это невозможно было, чтобы эти 6% максимум, существенно решили проблему в отсутствии 30%", - резюмировал Власюк.
Относительно действий США - он отметил, что до сих пор непонятно, почему американцы принимали решение об ослаблении санкций. Украина надеется, что с разблокированием пролива санкции против российской нефти не только вернутся, но и усилятся.
Благодаря ударам по российским нефтеэкспортным портам 3 и 4 апреля туда вообще не заходили танкеры. Сейчас порты понемногу восстанавливаются - например, в Приморске загружают в среднем два танкера в день. Украина скоро откорректирует этот момент.
В то же время в порту Усть-Луги с 1 апреля ничего не происходит. То есть этот порт выведен из строя, он фактически дисфункциональный.
"То есть все, где мы будем дотягиваться в РФ, все это оказывается в зоне риска. Так же я бы сказал, что в зоне риска могут быть танкеры теневого флота. Я бы не исключал этого", - заинтриговал Власюк.
Отметим, украинские атаки на российскую нефтяную промышленность достигли таких масштабов, что даже западные партнеры обращались к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтяным терминалам. Однако Киев продолжает действовать в собственных национальных интересах.
Серия ударов по нефтяным терминалам РФ на Балтике уже нанесла Кремлю убытков почти на миллиард долларов только из-за потерянного экспортного дохода, а сами балтийские порты не способны полноценно принимать нефть и нагружать ее на танкеры.
Несколько крупных российских НПЗ вообще остановили работу из-за атак дронов, среди них 5 апреля остановил работу "Нижегороднефтеоргсинтез" - четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод в России.
Также российский нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске прекратил работу на неопределенный срок после ударов Украины. Еще ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - тогда в сети появились видео с пожаром на "Шесхарисе" и сообщения о взрывах.