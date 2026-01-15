ua en ru
У Києві знову оголосили тривогу через загрозу дронів

Київ, Четвер 15 січня 2026 15:29
У Києві знову оголосили тривогу через загрозу дронів Фото: у Києві знову оголосили тривогу через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України вдень 15 січня оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили на столицю ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, Повітряні сили ЗСУ та карту повітряних тривог.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!", - повідомили у КМДА.

Тим часом Повітряні сили попереджають про рух російських дронів в напрямку Києва.

Карта повітряних тривог станом на 15:29

У Києві знову оголосили тривогу через загрозу дронів

Оновлено 15:44

У Києві відбій повітряно тривоги через загрозу дронів.

Обстріли Києва

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 січня, росіяни вкотре атакували Київ дронами. Під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Рятувальники перевірили одну з квартир на 15 поверсі та обстежили технічні поверхи. Жертв чи постраждалих немає.

Вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.

Також 13 січня росіяни завдали масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони. Саме по столиці було запущено балістичні ракети.

Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки росіян.

Обстріл України 15 січня

Нагадаємо, в ніч на 15 січня російські війська атакували низку регіонів України 82-ма реактивними "Шахедами", дронами "Італмас" та безпілотниками інших типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 13 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.

Зокрема, росіяни завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирській області.

Також під ранок вибухи пролунали у Львові - приблизно за 1000 км від лінії фронту. Пізніше стало відомо, що ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері.

У Житомирі вночі через російські атаки було знеструмлено 7 котелень. Ситуація була критичною, однак фахівцям вдалося відновити теплопостачання.

