Ситуація була критичною: у Житомирі вночі атаки РФ знеструмили 7 котелень

У Житомирі вночі 15 січня через російські атаки було знеструмлено 7 котелень. Ситуація була критичною, однак фахівцям вдалося відновити теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомиртеплокомуненерго" .

"Цієї ночі через ворожі атаки 7 котелень були знеструмлені. Частину з них ми оперативно підключили до генераторів. Варто розуміти, що за таких морозів техніка працює на межі можливостей і подекуди нестабільно",- повідомили в компанії.

Там зазначили, що ситуація була критичною: декілька будинків уже готували до зливу теплоносія, щоб врятувати внутрішньобудинкові мережі.

Проте завдяки злагодженій роботі енергетиків та тепловиків вдалося підключити всі котельні та обійтися без екстрених заходів.

Наразі всі котельні в роботі, тепло подається в штатному режимі.

"Низькі температури - це максимальна загроза для тепломереж. Саме тому зараз ми працюємо у посиленому режимі Наша головна мета: у разі пориву або іншої складної ситуації максимально швидко відреагувати, щоб не допустити замерзання системи", - додали в "Житомиртеплокомуненерго".