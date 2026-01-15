В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов
В Киеве и ряде областей Украины днем 15 января объявили воздушную тревогу. Россияне запустили на столицу ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", - сообщили в КГГА.
Тем временем Воздушные силы предупреждают о движении российских дронов в направлении Киева.
Карта воздушных тревог по состоянию на 15:29
Обновлено 15:44
В Киеве отбой воздушной тревоги из-за угрозы дронов.
Обстрелы Киева
Напомним, сегодня утром, 15 января, россияне в очередной раз атаковали Киев дронами. Во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.
Спасатели проверили одну из квартир на 15 этаже и обследовали технические этажи. Жертв или пострадавших нет.
Вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.
Также 13 января россияне нанесли массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны. Именно по столице были запущены баллистические ракеты.
После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки россиян.
Обстрел Украины 15 января
Напомним, в ночь на 15 января российские войска атаковали ряд регионов Украины 82-мя реактивными "Шахедами", дронами "Италмас" и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
При этом зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 13 локациях, а также падение сбитых на трех локациях.
В частности, россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области.
Также под утро взрывы прогремели во Львове- примерно в 1000 км от линии фронта. Позже стало известно, что вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.
В Житомире ночью из-за российских атак были обесточены 7 котельных. Ситуация была критической, однако специалистам удалось восстановить теплоснабжение.