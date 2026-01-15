ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов

Киев, Четверг 15 января 2026 15:29
UA EN RU
В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов Фото: в Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины днем 15 января объявили воздушную тревогу. Россияне запустили на столицу ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", - сообщили в КГГА.

Тем временем Воздушные силы предупреждают о движении российских дронов в направлении Киева.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:29

В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов

Обновлено 15:44

В Киеве отбой воздушной тревоги из-за угрозы дронов.

Обстрелы Киева

Напомним, сегодня утром, 15 января, россияне в очередной раз атаковали Киев дронами. Во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Спасатели проверили одну из квартир на 15 этаже и обследовали технические этажи. Жертв или пострадавших нет.

Вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.

Также 13 января россияне нанесли массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны. Именно по столице были запущены баллистические ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки россиян.

Обстрел Украины 15 января

Напомним, в ночь на 15 января российские войска атаковали ряд регионов Украины 82-мя реактивными "Шахедами", дронами "Италмас" и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

При этом зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 13 локациях, а также падение сбитых на трех локациях.

В частности, россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области.

Также под утро взрывы прогремели во Львове- примерно в 1000 км от линии фронта. Позже стало известно, что вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

В Житомире ночью из-за российских атак были обесточены 7 котельных. Ситуация была критической, однако специалистам удалось восстановить теплоснабжение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП