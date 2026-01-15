В Киеве снова объявили тревогу из-за угрозы дронов

В Киеве и ряде областей Украины днем 15 января объявили воздушную тревогу. Россияне запустили на столицу ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА , Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

Тем временем Воздушные силы предупреждают о движении российских дронов в направлении Киева.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!", - сообщили в КГГА.

Обстрелы Киева

Напомним, сегодня утром, 15 января, россияне в очередной раз атаковали Киев дронами. Во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Спасатели проверили одну из квартир на 15 этаже и обследовали технические этажи. Жертв или пострадавших нет.

Вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.

Также 13 января россияне нанесли массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны. Именно по столице были запущены баллистические ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки россиян.

Обстрел Украины 15 января

Напомним, в ночь на 15 января российские войска атаковали ряд регионов Украины 82-мя реактивными "Шахедами", дронами "Италмас" и беспилотниками других типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

При этом зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 13 локациях, а также падение сбитых на трех локациях.

В частности, россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирской области.

Также под утро взрывы прогремели во Львове- примерно в 1000 км от линии фронта. Позже стало известно, что вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

В Житомире ночью из-за российских атак были обесточены 7 котельных. Ситуация была критической, однако специалистам удалось восстановить теплоснабжение.