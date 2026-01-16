Півсотні мобільних кухонь розгортають в районах Києва зі складною ситуацією

У Києві відсьогодні починають працювати 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де зберігається найскладніша ситуація через проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300.

"Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація", - повідомила Свириденко.

Також, за її словами, на територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години.

"Це означає, що можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них", - додала прем'єр-міністер.

Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.