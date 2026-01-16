ua en ru
Півсотні мобільних кухонь розгортають в районах Києва зі складною ситуацією

Київ, П'ятниця 16 січня 2026 14:52
Півсотні мобільних кухонь розгортають в районах Києва зі складною ситуацією Фото: прем'єр-міністер України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Києві відсьогодні починають працювати 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де зберігається найскладніша ситуація через проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300.

"Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація", - повідомила Свириденко.

Також, за її словами, на територіях з надзвичайною ситуацією в електроенергетиці допускається послаблення комендантської години.

"Це означає, що можна перебувати на вулицях та в громадських місцях біля Пунктів незламності та обігріву, а також рухатися приватним транспортом до них", - додала прем'єр-міністер.

Територію з послабленнями визначає комісія ТЕБ та НС.

Напружена ситуація з енергопостачанням у Києві

Нагадаємо, через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України було прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Найскладніша ситуація зараз у Києві та Київській області: під час морозів люди залишилися не лише без електроенергії, а й без опалення.

Вчора Кабмін запустив цілодобовий штаб для ліквідації наслідків ударів по енергооб’єктах столиці. Вже сьогодні, 16 січня, відбулось його друге засідання.

За результатами стало відомо, що до Києва можуть направити аварійні бригади з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках.

За даними місцевої влади, станом на середину дня у Києві близько 100 багатоповерхових будинків досі залишаються без опалення.

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що це залишок із майже 6000 будинків, які втратили теплопостачання після масованої атаки на місто 9 січня.

Водночас ситуація з енергопостачанням у Києві залишається дуже складною.

Київ Юлія Свириденко Вимкнення світла
