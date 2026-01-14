У Міненерго назвали регіони, де залишається найскладніша ситуація зі світлом

Найскладніше ситуація зі світлом станом на ранок 14 січня залишається у столичному регіоні – Києві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки РФ на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - заявив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.

Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово.

Також певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога. На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів.

Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Також у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.