Кабмін запустив цілодобовий штаб для ліквідації наслідків ударів по енергооб’єктах Києва
У Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів. Сьогодні, 15 січня, відбулось його перше засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в Telegram.
"Такі засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7. Наше завдання - оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області", - йдеться у його заяві.
Шмигаль розповів, що на засіданні про вжиті заходи доповіли ДСНС, МВС, представники місцевого самоврядування Києва та області.
Крім того, обговорені кроки, які необхідні для швидкого ремонту енергетичних об'єктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.
"Окрема увага - посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу", - зазначив міністр.
Удари РФ по Києву
Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
Крім того, вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.
Раніше, 13 січня, російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. Так, по столиці було запущено балістичні ракети.
Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки росіян.
Ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.
РБК-Україна раніше писало, що 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращитись вже з вечора 15 січня.