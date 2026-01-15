Кабмін запустив цілодобовий штаб для ліквідації наслідків ударів по енергооб’єктах Києва

У Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів. Сьогодні, 15 січня, відбулось його перше засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в Telegram .

"Такі засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7. Наше завдання - оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області", - йдеться у його заяві.

Шмигаль розповів, що на засіданні про вжиті заходи доповіли ДСНС, МВС, представники місцевого самоврядування Києва та області.

Крім того, обговорені кроки, які необхідні для швидкого ремонту енергетичних об'єктів, формування запасів обладнання й залучення міжнародної допомоги.

"Окрема увага - посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу", - зазначив міністр.