До Києва можуть направити бригади з інших регіонів для підключення генераторів у будинках

У Києві розглядають залучення аварійних бригад з інших областей України для підключення генераторів в багатоквартирних будинках столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в Telegram .

"Провели друге засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області", - розповів міністр.

Він додав, що до роботи долучилися представники Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС, міста Києва та Київської області, а також представники ключових енергетичних компаній. Учасники обговорили хід виконання рішень уряду та протокольних доручень.

Як керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, Шмигаль наголосив, що всі ухвалені рішення мають бути реалізовані максимально швидко.

Він поставив конкретні завдання керівникам Києва і Київської області щодо координації дій на місцях.

Окремо міністр доручив провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці оперативно ухвалити додаткові рішення.

Серед пріоритетів - зміна правил пересування громадян у комендантську годину для безперешкодного доступу до пунктів незламності, обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки, а також робота і доукомплектація пунктів незламності та обігріву.

Під час засідання співголова штабу, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовують додаткові когенераційні установки.

"Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках", - йдеться у повідомленні міністра.

Крім того, за словами Шмигаля, опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

Енергетики також поінформували про стан мереж, хід відновлювальних робіт та першочергові потреби.