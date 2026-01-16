До Києва можуть направити бригади з інших регіонів для підключення генераторів у будинках
У Києві розглядають залучення аварійних бригад з інших областей України для підключення генераторів в багатоквартирних будинках столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в Telegram.
"Провели друге засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області", - розповів міністр.
Він додав, що до роботи долучилися представники Міненерго, Мінвідновлення, МВС, ДСНС, міста Києва та Київської області, а також представники ключових енергетичних компаній. Учасники обговорили хід виконання рішень уряду та протокольних доручень.
Як керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, Шмигаль наголосив, що всі ухвалені рішення мають бути реалізовані максимально швидко.
Він поставив конкретні завдання керівникам Києва і Київської області щодо координації дій на місцях.
Окремо міністр доручив провести Раду оборони міста Києва, щоб на рівні столиці оперативно ухвалити додаткові рішення.
Серед пріоритетів - зміна правил пересування громадян у комендантську годину для безперешкодного доступу до пунктів незламності, обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвітки, а також робота і доукомплектація пунктів незламності та обігріву.
Під час засідання співголова штабу, віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовують додаткові когенераційні установки.
"Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках", - йдеться у повідомленні міністра.
Крім того, за словами Шмигаля, опрацьовується питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.
Енергетики також поінформували про стан мереж, хід відновлювальних робіт та першочергові потреби.
Ситуація зі світлом у Києві
У ніч на вівторок та вранці 13 січня Росія здійснила масовану атаку на Київ, Київську область і низку інших регіонів України, застосувавши "Шахеди", а також балістичні й крилаті ракети.
13 січня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці бракує електроенергії навіть для забезпечення об’єктів критичної інфраструктури.
Міненерго назвало ситуацію з електрикою у Києві та області - найскладнішою.
У зв'язку з цим у Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів. Вчора, 15 січня, відбулось його перше засідання.