Масований обстріл Києва: частина столиці лишилась без тепла та гарячої води

Після масованої атаки РФ на столицю вночі 9 січня, а саме через пошкодження критичної інфраструктури, у деяких районах виникли перебої з постачанням тепла та гарячої води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА,

"Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою", - повідомили в адміністрації. В КМДА зазначили, що наразі опалення відсутнє або подається на понижених параметрах: у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів. "Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", - додали в міській адміністрації.