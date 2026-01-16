ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Полсотни мобильных кухонь разворачивают в районах Киева со сложной ситуацией

Киев, Пятница 16 января 2026 14:52
UA EN RU
Полсотни мобильных кухонь разворачивают в районах Киева со сложной ситуацией Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве с сегодняшнего дня начинают работать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она отметила, что ГСЧС разворачивает новые Пункты несокрушимости по всей стране. Дополнительные палатки разворачивают и в столице, сейчас в Киеве их работает более 1300.

"С сегодняшнего дня начинают действовать 50 мобильных кухонь с горячей пищей в районах, где остается сложная ситуация", - сообщила Свириденко.

Также, по ее словам, на территориях с чрезвычайной ситуацией в электроэнергетике допускается ослабление комендантского часа.

"Это означает, что можно находиться на улицах и в общественных местах возле Пунктов несокрушимости и обогрева, а также двигаться частным транспортом к ним", - добавила премьер-министр.

Территорию с послаблениями определяет комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области: во время морозов люди остались не только без электроэнергии, но и без отопления.

В связи с этим в Киеве создали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Сегодня, 16 января, состоялось его второе заседание.

Как рассказал новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль, в Киев могут направить аварийные бригады из других регионов для подключения генераторов в многоквартирных домах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Юлия Свириденко Отключение света
Новости
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа