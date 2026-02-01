ua en ru
За ніч опалення повернули до 1500 будинків Києва: скільки ще без тепла

Київ, Неділя 01 лютого 2026 09:30
UA EN RU
За ніч опалення повернули до 1500 будинків Києва: скільки ще без тепла Фото: у Києві без опалення залишається тисяча будинків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві станом на ранок 1 лютого без теплопостачання залишається тисяча будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України", - повідомив Кличко.

За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло у квартири киян", - зазначив мер.

Блекаут в Україні та Молдові

Нагадаємо, вчора вранці, 31 січня, по всій Україні раптово зникла електроенергія, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення між енергосистемами Румунії, Молдови та України.

Через це сталося каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних захисних систем на підстанціях. Унаслідок аварії також довелося розвантажити блоки атомних електростанцій.

Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.

Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та інших містах

Пізніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії вранці. За його словами, області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.

Також "Укренерго" повідомило, що в неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових підприємств.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що комунальні служби столиці поступово відновлюють постачання води, тепла та електроенергії в оселі киян. Водопостачання у Києві вже відновлено.

