За ніч опалення повернули до 1500 будинків Києва: скільки ще без тепла
У Києві станом на ранок 1 лютого без теплопостачання залишається тисяча будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
"За минулу ніч до теплопостачання підключили ще понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України", - повідомив Кличко.
За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 1000 будинків.
"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло у квартири киян", - зазначив мер.
Блекаут в Україні та Молдові
Нагадаємо, вчора вранці, 31 січня, по всій Україні раптово зникла електроенергія, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення між енергосистемами Румунії, Молдови та України.
Через це сталося каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних захисних систем на підстанціях. Унаслідок аварії також довелося розвантажити блоки атомних електростанцій.
Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.
Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та інших містах
Пізніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії вранці. За його словами, області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.
Також "Укренерго" повідомило, що в неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових підприємств.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що комунальні служби столиці поступово відновлюють постачання води, тепла та електроенергії в оселі киян. Водопостачання у Києві вже відновлено.