Світло знову за графіками: після блекаута Україну чекають відключення через морози
В неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Енергетики пояснюють, що ситуація ускладнилася через поєднання двох факторів - наслідків російських ударів та пікового навантаження на мережу.
"Причина обмежень - пошкодження енергооб’єктів після атак РФ і високий рівень споживання через морози", - зазначають в "Укренерго".
Необхідність ощадливого використання електроенергії наразі зберігається в усіх регіонах.
Споживачів просять не вмикати потужні електроприлади одночасно та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години - після 23:00.
"Це допоможе зменшити навантаження на систему і стабілізувати її роботу", наголошують фахівці.
Енергетика під ударом
Протягом останніх місяців енергосистема України регулярно зазнає пошкоджень унаслідок російських атак, що зменшує резерви генерації та можливості маневрування.
У періоди сильних морозів ситуація традиційно погіршується через стрімке зростання споживання, особливо в ранкові та вечірні години.
Нагадаємо, сьогодні по всій Україні раптово пропала електрика, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення.
Також міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії, яка сталася вранці.
За його словами, області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.