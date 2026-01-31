Світло знову за графіками: після блекаута Україну чекають відключення через морози

Фото: відключення світла 1 лютого діятимуть у всіх областях (Getty Images)

В неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Енергетики пояснюють, що ситуація ускладнилася через поєднання двох факторів - наслідків російських ударів та пікового навантаження на мережу. "Причина обмежень - пошкодження енергооб’єктів після атак РФ і високий рівень споживання через морози", - зазначають в "Укренерго". Необхідність ощадливого використання електроенергії наразі зберігається в усіх регіонах. Споживачів просять не вмикати потужні електроприлади одночасно та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. "Це допоможе зменшити навантаження на систему і стабілізувати її роботу", наголошують фахівці.