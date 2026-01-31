ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло знову за графіками: після блекаута Україну чекають відключення через морози

Україна, Субота 31 січня 2026 20:30
UA EN RU
Світло знову за графіками: після блекаута Україну чекають відключення через морози Фото: відключення світла 1 лютого діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Енергетики пояснюють, що ситуація ускладнилася через поєднання двох факторів - наслідків російських ударів та пікового навантаження на мережу.

"Причина обмежень - пошкодження енергооб’єктів після атак РФ і високий рівень споживання через морози", - зазначають в "Укренерго".

Необхідність ощадливого використання електроенергії наразі зберігається в усіх регіонах.

Споживачів просять не вмикати потужні електроприлади одночасно та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години - після 23:00.

"Це допоможе зменшити навантаження на систему і стабілізувати її роботу", наголошують фахівці.

Енергетика під ударом

Протягом останніх місяців енергосистема України регулярно зазнає пошкоджень унаслідок російських атак, що зменшує резерви генерації та можливості маневрування.

У періоди сильних морозів ситуація традиційно погіршується через стрімке зростання споживання, особливо в ранкові та вечірні години.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні раптово пропала електрика, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії, яка сталася вранці.

За його словами, області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Укренерго Блекаут
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві