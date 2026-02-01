Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
На Покровському фронті лише за один день українські бійці розгромили 4 взводи росіян під час штурму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку бригади Нацгвардії "Спартан".
Так, бійці бригади "Спартан", "Птахи Мадяра" та суміжні підрозділи успішно відбили штурм російських окупантів на Покровському напрямку фронту.
За повідомленням самої бригади Нацгвардії "Спартан" від 31 січня, противник кинув у атаку близько 90 штурмовиків.
"Ворог здійснив спробу наступу на Покровському напрямку. Під прикриттям туману противник намагався просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах", - йдеться у повідомленні.
Атаку українські підрозділи відбивали спільно, і в результаті наступ ворога був повністю зупинений. Таким чином, за добу майже чотири взводи російських військ були знищені.
Зокрема, підрозділи ЗСУ ліквідували 80 штурмовиків противника, поранили двох і взяли у полон ще двох. Також знищено 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 автомобілів ворога.
Бійці підкреслюють, що спільні дії, чітка координація та досвід дозволили не лише зупинити штурм, а й нанести ворогу значні втрати.
Що відбувається на фронті
Нагадаємо, сьогодні в 7 корпусі ДШВ заявили, що росіяни здійснили механізований штурм села Гришино на Покровському напрямку. Українські військові відбили атаку, завдали втрат ворогу в бронетехніці та живій силі, але на той момент бої ще тривали.
Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 31 січня від початку доби на фронті зафіксували 303 бойові зіткнення, а найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.