Блекаут у Молдові: сусідня країна залишилася без світла через збій в Україні

Молдова, Субота 31 січня 2026 11:51
Блекаут у Молдові: сусідня країна залишилася без світла через збій в Україні Ілюстративне фото: у Молдові проблеми зі світлом 31 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча–Вулканешти–МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило у Facebook Міністерство енергетики Молдови.

За даними відомства, інцидент призвів до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни. Оператор системи передачі електроенергії Moldelectrica проводить аварійні роботи для стабілізації ситуації. У низці населених пунктів електропостачання вже вдалося відновити.

Як уточнює NewsMaker, перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Зауважимо, що збій у Молдові стався одночасно з масштабними аварійними відключеннями в Україні. Зокрема, у Києві через втрату напруги від зовнішніх джерел тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів.

У КМДА повідомили, що аварійні відключення електроенергії відбулися в багатьох містах України. У деяких районах столиці також зафіксували перебої з водопостачанням і теплопостачанням.

