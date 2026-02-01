За ночь отопление вернули в 1500 домов Киева: сколько еще без тепла

Фото: в Киеве без отопления остается тысяча домов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве по состоянию на утро 1 февраля без теплоснабжения остается тысяча домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.