За ночь отопление вернули в 1500 домов Киева: сколько еще без тепла
В Киеве по состоянию на утро 1 февраля без теплоснабжения остается тысяча домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"За минувшую ночь к теплоснабжению подключили еще более 1500 столичных многоэтажек, которые остались без тепла в результате аварийной ситуации в энергосистеме Украины", - сообщил Кличко.
По его словам, сейчас без теплоснабжения остаются 1000 домов.
"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть тепло в квартиры киевлян", - отметил мэр.
Блэкаут в Украине и Молдове
Напомним, вчера утром, 31 января, по всей Украине внезапно исчезла электроэнергия, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины.
Из-за этого произошло каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических защитных систем на подстанциях. В результате аварии также пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.
Кроме того, в Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.
Перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и других городах
Позже министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение во всех регионах Украины после масштабной системной аварии утром. По его словам, области постепенно возвращаются к плановым графикам отключений электроэнергии.
Также "Укрэнерго" сообщило, что в воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных предприятий.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что коммунальные службы столицы постепенно восстанавливают поставки воды, тепла и электроэнергии в дома киевлян. Водоснабжение в Киеве уже восстановлено.