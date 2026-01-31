ua en ru
Відключення світла: у Києві тисячі будинків знову без опалення

Україна, Субота 31 січня 2026 19:48
Відключення світла: у Києві тисячі будинків знову без опалення Фото: міський голова Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Києві поступово відновлюють життєво важливі системи після аварії в енергосистемі України. На лівому березі вже відновили подачу води, а комунальники працюють над поверненням тепла до багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, після масштабної аварії в енергосистемі України, яка зупинила роботу водо- та теплопостачання Києва, комунальні служби активно відновлюють життєво важливі послуги.

На лівому березі міста вода вже подається, а в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах система працює на пониженому тиску.

"Ми працюємо без вихідних, щоб відновити тепло та воду для всіх районів Києва якомога швидше", - зазначив міський голова.

Він також зауважиж, що наразі без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок, переважно на правому березі столиці.

Енергетики та комунальники продовжують роботи, щоб у найкоротший термін повернути комфорт мешканцям.

Блекаут 31 січня

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні раптово пропала електрика, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, одночасно відключилися дві важливі магістралі: лінія 400 кВ, що з’єднує енергосистеми Румунії та Молдови, та лінія 750 кВ між Західною та Центральною Україною.

Це призвело до каскадного відключення в мережі та спрацювання автоматичних захисних систем на підстанціях. Через аварію також довелося розвантажити блоки атомних електростанцій.

