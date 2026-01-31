Шмигаль назвав причину масштабного відключення світла в Україні

Вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі. Це спричинило каскадне відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України", - повідомив Шмигаль.

За його словами, це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - додав міністр.

У Міненерго уточнили, що за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже заслухав доповіді премʼєр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України.

"Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом", - зазначив глава держави.