ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Шмигаль назвав причину масштабного відключення світла в Україні

Субота 31 січня 2026 12:30
UA EN RU
Шмигаль назвав причину масштабного відключення світла в Україні Фото: міністр енергетики України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі. Це спричинило каскадне відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України", - повідомив Шмигаль.

За його словами, це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - додав міністр.

У Міненерго уточнили, що за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже заслухав доповіді премʼєр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України.

"Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом", - зазначив глава держави.

Масштабне відключення світла в Україні

Нагадаємо, вранці суботи, 31 січня, в Україні ввели аварійні відключення електропостачання. У низці областей графіки відключення не діють.

У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання.

Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.

Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Більше про те, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Денис Шмигаль Володимир Зеленський Електроенергія Відключеня світла
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві