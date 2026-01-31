Погода чи диверсія. Чому через "каскадні відключення" зникло світло в Україні й Молдові

Ранкове знеструмлення в Україні та Молдові, яке вже називають блекаутом, тривало декілька годин. Вже пообіді почалося поступове відновлення електропостачання. Причини аварії досі остаточно невідомі: розглядаються версії від погодних умов до диверсії. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

У суботу вранці стався масштабний збій в енергосистемах України та Молдови. Знеструмлення охопило Київ та шість областей, а також значну частину Молдови.

Причина – технологічне порушення на лініях. Це спричинило ланцюгову реакцію, спрацювання захисту на підстанціях та розвантаження блоків АЕС.

Пообіді енергопостачання критичної інфраструктури було відновлено. У більшості регіонів триває підключення побутових споживачів.

Розглядаються варіанти від несприятливих погодних умов до цілеспрямованої диверсії.

Зранку в суботу на великій частині території України раптово виникли проблеми з електропостачанням. Станом на 11:15 наказ на аварійні відключення було отримано у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській, Київській та Чернігівській областях. Без енергопостачання залишився Київ. В столиці навіть на деякий час призупинилась робота метро. Припинилася подача води та тепла.

Відключення світла виникли й в Молдові. Зокрема, в Кишиневі й передмісті та в ще в деяких населених пунктах, зокрема Придністров'я.

За інформацією Міненерго України, о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови. Також відключилася лінія 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Саме це і спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях, і були розвантажені блоки атомних електростанцій.

В уряді Молдови повідомили, що падіння напруги в країні сталося через серйозні проблеми в електроенергетичній мережі України в суботу вранці. Саме це і призвело до аварійного відключення електроенергетичної системи.

Національний центр управління кризами у Молдові спочатку повідомив, що відключення пов'язане з погодними умовами. Однак пізніше видалив це повідомлення.

Світло почало з'являтися після 13:00

Неполадки в обох країнах обіцяли ліквідувати за декілька годин. І дійсно після 13:00 світло почало з’являтися і в Україні, і в Молдові.

На 14:00 в Міненерго Молдови повідомили, що на півдні країни перепід'єднали всі лінії електропередачі 110 кВ, відновили роботу підстанцій 110 кВ та фідерів 10 кВ.

"У Кишиневі частково відновили енергопостачання споживачів. У північних та північно-західних районах Молдови також повністю відновлено роботу всіх ліній 110 кВ", – повідомив міністр енергетики країни Дорін Жунгієту.

На цю ж годину в Києві, Київській та Дніпропетровській областях було відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури.

"Наступним етапом буде відбуватися поступове заживлення побутових споживачів. У Харківській, Житомирській та Одеській областях вже повертають світло людям”, – зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Близько 15:00 стало відомо, що у Києві відновлюється робота метро.

Погода чи диверсія – питання поки відкрите

У чому саме початкова причина виникнення "технологічних проблем", які спричинили вимкнення генерації та неможливість передачі електроенергії мережею, поки остаточно не з’ясували. Принаймні, станом на 16:30 такої інформації не було оприлюднено.

Джерела РБК-Україна повідомили, що питання досі проясняється. "На цей час можна сказати, що відключилося декілька серйозних ліній. Автоматикою розвантажилися низка блоків АЕС, що логічно в умовах зниження навантаження в системі", – сказав співрозмовник.

Серед версій декілька джерел видання назвали погодні умови та аварію, вірогідно в Молдові. Не виключено, що на території Придністров'я.

Не можна виключати й можливість диверсії. "Зараз поки не зрозуміла причина відключення ліній – погода чи диверсія (через яку виникла аварія - ред.)", – сказав співрозмовник, який має глибоке занурення в тему.

Таку версію не виключає і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. "Не виключаю диверсію Росії у Молдові. Ми з нею синхронізовані. Через збої там на лінії 400 кВ, реактивна потужність спричинила відключення автоматики та розвантаження блоків АЕС", – зазначив він.

Разом з цим, в Мінцифри заперечили вірогідність кібератаки. "Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою", – повідомили там.

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький уточнив, що подібні випадки були й раніше.

"Ні, це не національний блекаут на кшталт листопада 2022 року. Але серйозна каскадна системна аварія з погашенням частини споживачів. Судячи з повідомлення, вона могла бути повʼязана серед іншого з відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою і Румунією – наші всі енергосистеми тісно взаємоповʼязані", – заявив Кудрицький.

Одночасне відключення декількох ліній в Україні було ще у 2023 році. "Таке буває рідко. У 2023 році було, наприклад. Теж швидко встали. Плюс енергосистема ослаблена після обстрілів, не все в роботі", – зазначив він в коментарі РБК-Україна.

В Міненерго очікують, що електропостачання повернеться протягом найближчих годин. У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися, оскільки поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу.