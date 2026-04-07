ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві оголосили штормове попередження: коли місто накриє негода

13:04 07.04.2026 Вт
2 хв
Пориви вітру можуть бути небезпечними
aimg Ірина Костенко
У Києві оголосили штормове попередження: коли місто накриє негода Деякі області України накрила негода (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попередили мешканців столиці та Київської області про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Сильний вітер та дощ зі снігом вдарять по Україні: де оголосили штормове попередження

Коли негода накриє Київ і як надовго

Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища, пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с очікуються по території Києва та Київської області:

  • вже найближчим часом;
  • зі збереженням до кінця дня 7 квітня.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

У Києві оголосили штормове попередження: коли місто накриє негодаПопередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити також, що згідно з прогнозом на 7 квітня, погода в Києві та області вдень очікується хмарна, з проясненнями.

Місцями ймовірний невеликий дощ.

Що радять мешканцям столиці у КМДА

У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) з огляду на прогнозовані набезпечні погодні явища нагадали, що під час сильного вітру необхідно:

  • вдома - щільно закрити всі вікна;
  • надворі - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі й дерев;
  • водіям - не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди киянам звертатись в екстрених випадках

Мешканцям і гостям столиці повідомили також, до кого та за якими номерами телефонів можна звертатись у тих чи інших екстрених випадках.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Коли падіння дерев або гілок загрожує життю - до рятувальників:

  • або 101;
  • або (044) 430-37-13 (телефон КАРС - комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку").

При травмуванні людей необхідно негайно телефонувати за номером 103.

Насамкінець у разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - потрібно звертатися до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) за номером: (050) 387-35-42.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, коли Україну накриє різке похолодання (із заморозками та мокрим снігом) й чи потеплішає до Великодня.

Крім того, ми пояснювали, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Штормове попередження Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог Поради
Новини
Статус "оперативний резерв" у "Резерв+": МОУ роз'яснило, кого це стосується і що означає
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла