У Києві оголосили штормове попередження: коли місто накриє негода
Синоптики попередили мешканців столиці та Київської області про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Коли негода накриє Київ і як надовго
Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища, пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с очікуються по території Києва та Київської області:
- вже найближчим часом;
- зі збереженням до кінця дня 7 квітня.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти Укргідрометцентру.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Варто зазначити також, що згідно з прогнозом на 7 квітня, погода в Києві та області вдень очікується хмарна, з проясненнями.
Місцями ймовірний невеликий дощ.
Що радять мешканцям столиці у КМДА
У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) з огляду на прогнозовані набезпечні погодні явища нагадали, що під час сильного вітру необхідно:
- вдома - щільно закрити всі вікна;
- надворі - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі й дерев;
- водіям - не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Куди киянам звертатись в екстрених випадках
Мешканцям і гостям столиці повідомили також, до кого та за якими номерами телефонів можна звертатись у тих чи інших екстрених випадках.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки - до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.
Коли падіння дерев або гілок загрожує життю - до рятувальників:
- або 101;
- або (044) 430-37-13 (телефон КАРС - комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку").
При травмуванні людей необхідно негайно телефонувати за номером 103.
Насамкінець у разі несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків - потрібно звертатися до Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) за номером: (050) 387-35-42.
