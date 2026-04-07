В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда город накроет непогода
Синоптики предупредили жителей столицы и Киевской области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Когда непогода накроет Киев и как надолго
Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях, порывы ветра со скоростью 15-20 м/с ожидаются по территории Киева и Киевской области:
- уже в ближайшее время;
- с сохранением до конца дня 7 апреля.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты Укргидрометцентра.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Стоит отметить также, что согласно прогнозу на 7 апреля, погода в Киеве и области днем ожидается облачная, с прояснениями.
Местами вероятен небольшой дождь.
Что советуют жителям столицы в КГГА
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) учитывая прогнозируемые опасные погодные явления напомнили, что во время сильного ветра необходимо:
- дома - плотно закрыть все окна;
- на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;
- водителям - не парковать рядом с ними автотранспорт.
Куда киевлянам обращаться в экстренных случаях
Жителям и гостям столицы сообщили также, к кому и по каким номерам телефонов можно обращаться в тех или иных экстренных случаях.
Если упало дерево или сломались ветки - в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.
Когда падение деревьев или веток угрожает жизни - к спасателям:
- либо 101;
- либо (044) 430-37-13 (телефон КАРС - коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения").
При травмировании людей необходимо немедленно звонить по телефону 103.
Наконец в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - нужно обращаться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по телефону: (050) 387-35-42.
