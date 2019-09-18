В Киеве перекрыли мост "Метро" из-за угрозы взрыва

В Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост "Метро" из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Яндекс. Карты".

Как известно, движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. По предварительной информации, мост был перекрыт в связи с сообщением о том, что заминировали красную ветку столичного метрополитена.

По информации "Киев.Оперативный", на мосту остановился автомобиль, из которого вышел водитель. С его сумки торчит пример, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает, что все взорвет.

Напомним, в столице было остановлено движение от станции метро "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о минировании. Красная линия метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в центре столицы в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничили движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября. После завершения работ, до 10 ноября, проведут работы по восстановлению покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.

Кроме того, с 19 сентября в Киев со стороны Борисполя ограничили въезд грузового транспорта в связи с увеличением количества вредных веществ в воздухе. Ограничение действует каждое утро с 7:00 до 10:00.