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Движение по мосту Метро будет восстановлено через 2 часа, - Аваков

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 20:01
Движение по мосту Метро будет восстановлено через 2 часа, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Движение на мосту восстановят в ближайшие часы

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что движение на мосту Метро будет восстановлено через два часа. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, в столице днем перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. По данным СМИ, на мосту остановился автомобиль, из которого вышел водитель. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает все подорвать.

Ранее сообщалось, что силовики готовились к штурму моста Метро. До этого к мужчине подъехали БТР и бронированная машина. Предположительно, он выдвинул требование - прекратить капитуляцию на Донбассе. Однако мужчина сдался силовикам и его задержали.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что мужчину доставили в отделение полиции.

Свидетели сообщили, что мужчина расстрелял полицейский дрон. На данный момент частично парализовано движение красной линии метро. Поезда идут только от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы".

Отметим, действия задержанного привели к парализации транспортного движения в Киеве. В частности, было перекрыто движение поездов метро, а также автомобильного транспорта. В результате сбоя на красной ветке поезда метро курсировали только между станциями "Академгородок" и "Крещатик", а также от "Лесной" к "Дарнице".

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