У Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху

У Києві в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Яндекс. Карти".

Як відомо, рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. За попередньою інформацією, міст було перекрито у зв'язку з повідомленням про те, що замінували червону гілку столичного метрополітену.

За інформацією "Киев.Оперативный"на мосту зупинився автомобіль, з якого вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і загрожує, що все підірве.

Нагадаємо, у столиці було зупинено рух від станції метро "Дніпро" до станції "Лісова" у зв'язку з анонімним дзвінком про замінування. Червона лінія метро працює тільки від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі столиці у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежили рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада. Після завершення робіт, до 10 листопада, проведуть роботи з відновлення покриття проїзної частини на всю ширину та довжину в межах розриття за типом існуючого, а покриття тротуарів - фігурними елементами мощення.

Крім того, з 19 вересня до Києва з боку Борисполя обмежили в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Обмеження діє щоранку з 7:00 до 10:00.