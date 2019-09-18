Ситуация на мосту Метро: в район спецоперации приехал Аваков

Фото: Арсен Аваков прибыл к мосту Метро в Киеве (РБК-Украина)

В районе моста Метро в Киеве проводится спецоперация

В районе моста Метро в Киеве, который заблокирован из-за угрозы взрыва, проводится полицейская спецоперация. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент на мосту Метро проходит спецоперация, работают взрывотехники, КОРД, полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и Нацгвардейцы. Также на месте находится начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как известно, сегодня во второй половине дня появилась информация о минировании части красной ветки метро, которая проходит по мосту Метро. Позже появилась информация о вооруженном мужчине, который заблокировал движение на мосту. Мужчина совершил несколько выстрелов в воздух, а также в полицейский дрон. Мужчина угрожает подорвать мост.

На данный момент личность стрелка установлена. Им оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько.