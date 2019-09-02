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В центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта

Новости » Общество    02.09.2019 - 17:56
В центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение движения транспорта будут действовать с 10 сентября по 10 ноября

В центре Киева ограничат на два месяца движение автотранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутому спуску к дому № 12) будет действовать с 10 сентября по 10 ноября.

"С 10 сентября по 10 ноября на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутому спуску к дому № 12) временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации", - гооврится в сообщении.

После завершения работ, до 10 ноября, будет восстановлено покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия по типу существующего, а покрытие тротуаров - фигурными элементами мощения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 31 августа по 3 сентября частично ограничат движение транспорта на улице Владимирской. Ограничения будут действовать на участке от улицы Рейтарской к улице Софиевской. На этом участке продолжится текущий ремонт покрытия мостовой.

Кроме того, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируют капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

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