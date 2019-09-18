На мосту Метро в Киеве проводится спецоперация

Фото: полиция на месте инцидента (РБК-Украина)

На мост Метро отправили спецназ и взрывотехников

На мосту Метро в Киеве в связи с угрозами взрыва проводится полицейская спецоперация. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, в Киеве введен специальный оперативный план. На мосту Метро находится руководство столичной полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы.

"Неизвестный производит выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов метро на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - заявил Крищенко.

Фото: спецоперация на мосту Метро

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. По данным СМИ, на мосту остановился автомобиль, из него вышел водитель. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает все подорвать.

Кроме того, по словам свидетеля, он уже расстрелял дрон, которые запустили полицейские. На данный момент частично парализовано движение красной линии метро. Поезда идут только от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы".