ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве закрыли половину красной ветки метро

Новости » Общество    18.09.2019 - 16:27
В Киеве закрыли половину красной ветки метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено

В Киеве, 18 сентября, остановлено движение от станции метро "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что красная линия метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября, сотрудникам Национальной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании трех высших учебных заведений города.

Напомним, 9 сентября полиция Харькова проверяла информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей. Полиция проверяла информацию о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа полиция получила сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города.

В Киеве завтра похолодает до +6 В Киеве ожидается сильный ветер
Новости Украины Киевметроминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь