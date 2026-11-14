Які послуги для водіїв та автовласників доступні в Україні онлайн: перелік від МВС

Дедалі більше державних сервісів в Україні стають доступними онлайн. Отримати дистанційно можна чимало послуг, пов'язаних із посвідченням водія та транспортними засобами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.
Для отримання більшості онлайн-послуг від сервісних центрів МВС, достатньо авторизуватися в Кабінеті водія за допомогою:
Крім того, частина найпопулярніших послуг доступна безпосередньо в застосунку "Дія".
Після подання заяви користувач може відстежувати статус її опрацювання.
А коли той чи інший документ готовий - людина отримує відповідне повідомлення.
"Цифровізація сервісів МВС триває. Її головна мета - зробити державні послуги максимально доступними, зручними та безпечними для кожного громадянина", - наголосили у прес-службі ГСЦ МВС.
Уточнюється, що вже зараз більшість найпопулярніших водійських послуг можна отримати дистанційно - у кілька кліків зі смартфона або комп'ютера.
Українці можуть подати заявку онлайн, якщо:
Це можна зробити як у Кабінеті водія, так і в застосунку "Дія".
"Після оформлення заявки залишається обрати спосіб отримання готового документа - у сервісному центрі МВС або поштою", - уточнили в ГСЦ.
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Фізичні особи можуть перереєструвати онлайн - у застосунку "Дія" - різні транспортні засоби:
"Послуга доступна за умови, що це перший продаж транспортного засобу протягом календарного року, який згідно з Податковим кодексом України не підлягає оподаткуванню (без сплати ПДФО та військового збору)", - пояснили в МВС.
Зазначається, що угода та договір купівлі-продажу укладаються повністю в електронній формі - безпосередньо у застосунку.
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Якщо автомобілем користується інша людина - родич, друг або працівник підприємства - її можна офіційно призначити належним користувачем.
Послуга доступна онлайн:
"Після підтвердження запиту інформація автоматично відображається в державних реєстрах", - зауважили у ГСЦ МВС.
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Якщо людина планує реєстрацію автомобіля та хоче отримати певний номерний знак, у Кабінеті водія можна:
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Громадянам нагадали, що автовласники можуть не лише обрати номерний знак із наявних, а й створити власний унікальний дизайн.
Кабінет водія дозволяє:
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У Кабінеті водія доступні також сервіси, які допоможуть швидко отримати необхідну інформацію:
Крім того, там можна одразу сплатити адміністративні штрафи.
Для максимального комфорту українців, у сервісних центрах МВС працює сучасна онлайн-система "Платіжний хаб".
Ця платформа дозволяє кандидатам у водії та автовласникам формувати й сплачувати необхідні платежі в режимі онлайн.
"Безпосередньо під час спілкування з адміністратором за допомогою зручних платіжних інструментів", - уточнили у ГСЦ.
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Якщо для отримання певної послуги необхідно все ж особисто звернутися до сервісного центру МВС, витрачати час у черзі - не потрібно.
Попередньо записатись до електронної черги можна через Е-запис на сайті та мобільний застосунок.
При цьому користувач отримує можливість самостійно обрати:
Насамкінець консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нову вимогу перед іспитом на права, яку запровадили в Україні.
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