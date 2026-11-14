Какие услуги для водителей и автовладельцев доступны в Украине онлайн: перечень от МВД

Как воспользоваться электронными сервисами

Для получения большинства онлайн-услуг от сервисных центров МВД, достаточно авторизироваться в Кабинете водителя с помощью:

либо "Дія.Підпис";

либо ID.GOV.UA (государственной Интегрированной системы электронной идентификации или ІСЕІ).

Кроме того, часть самых популярных услуг доступна непосредственно в приложении "Дія".

После подачи заявления пользователь может отслеживать статус его обработки.

А когда тот или иной документ готов - человек получает соответствующее уведомление.

Как воспользоваться электронными сервисами (инфографика: hsc.gov.ua)

"Цифровизация сервисов МВД продолжается. Ее главная цель - сделать государственные услуги максимально доступными, удобными и безопасными для каждого гражданина", - подчеркнули в пресс-службе ГСЦ МВД.

Уточняется, что уже сейчас большинство самых популярных водительских услуг можно получить дистанционно - в несколько кликов со смартфона или компьютера.

Обмен и восстановление водительского удостоверения

Украинцы могут подать заявку онлайн, если:

срок действия водительского удостоверения истек;

изменились персональные данные человека;

документ был поврежден;

документ был утерян;

просто есть желание обновить удостоверение.

Это можно сделать как в Кабинете водителя, так и в приложении "Дія".

"После оформления заявки остается выбрать способ получения готового документа - в сервисном центре МВД либо по почте", - уточнили в ГСЦ.

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Перерегистрация транспортного средства

Физические лица могут перерегистрировать онлайн - в приложении "Дія" - разные транспортные средства:

легковой автомобиль;

мотоцикл;

мопед.

"Услуга доступна при условии, что это первая продажа транспортного средства в течение календарного года, который согласно Налоговому кодексу Украины не подлежит налогообложению (без уплаты НДФЛ и военного сбора)", - объяснили в МВД.

Отмечается, что сделка и договор купли-продажи заключаются полностью в электронной форме - непосредственно в приложении.

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Назначение надлежащего пользователя

Если автомобилем пользуется другой человек - родственник, друг или работник предприятия - его можно официально назначить надлежащим пользователем.

Услуга доступна онлайн:

в Кабинете водителя;

в приложении "Дія".

"После подтверждения запроса информация автоматически отображается в государственных реестрах", - отметили в ГСЦ МВД.

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Бронирование номерных знаков

Если человек планирует регистрацию автомобиля и хочет получить определенный номерной знак, в Кабинете водителя можно:

заранее просмотреть доступные комбинации;

забронировать желаемый номерной знак.

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Индивидуальные номерные знаки

Гражданам напомнили, что автовладельцы могут не только выбрать номерной знак из имеющихся, но и создать собственный уникальный дизайн.

Кабинет водителя позволяет:

подать заявку на изготовление индивидуального номерного знака (ИНЗ);

загрузить макет;

отслеживать статус выполнения заказа;

получить готовый комплект после изготовления.

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Онлайн-проверка информации

В Кабинете водителя доступны также сервисы, которые помогут быстро получить необходимую информацию:

о водительском удостоверении;

о зарегистрированных транспортных средствах;

об истории транспортного средства;

об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения;

о наличии обременений транспортного средства.

Кроме того, там можно сразу оплатить административные штрафы.

Онлайн-проверка информации (инфографика: hsc.gov.ua)

"Платежный хаб" - быстрая и удобная оплата услуг

Для максимального комфорта украинцев, в сервисных центрах МВД работает современная онлайн-система "Платежный хаб".

Эта платформа позволяет кандидатам в водители и автовладельцам формировать и оплачивать необходимые платежи в режиме онлайн.

"Непосредственно при общении с администратором с помощью удобных платежных инструментов", - уточнили в ГСЦ.

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Как записаться в сервисный центр МВД

Если для получения определенной услуги необходимо все же лично обратиться в сервисный центр МВД, тратить время в очереди - не нужно.

Предварительно записаться в электронную очередь можно через Е-запись на сайте и мобильное приложение.

При этом пользователь получает возможность самостоятельно выбрать:

подходящую для визита дату;

удобное время;

ближайший сервисный центр МВД.

В заключение консультацию по поводу услуг сервисных центров МВД можно получить: