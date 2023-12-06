Які активи "Нафтогазу" можуть піти на приватизацію: відповідь Чернишова
В перспективі облгази можуть бути приватизовані на відкритих конкурсах, коли це дозволить ситуація.
Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
"Коли дозволить ситуація, то облгази мають бути приватизовані на відкритих конкурсах. В першу чергу облгази, а можливо, і інші великі компанії", - розповів голова НАК й додав, що на приватизацію можуть, наприклад, виставити видобувні активи.
Як пояснив Чернишов, для України стратегічно важливим є зберігання й транспортування. Це має бути власністю, незалежно не від чого. Водночас видобуток може бути об'єктом приватизації в якийсь момент, який дозволить це зробити.
За словами голови НАК, приватизація може відбутися при умові стабільності в Україні, а також реформуванні судової й правоохоронної системи.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Чернишов також розповів, чи варто очікувати на підвищення ціни на газ під час цього опалювального сезону.
Також нещодавно "Нафтогаз" оголосила про інтеграцію до своєї групи обласної компанії - "Тернопільгаз". Держпідприємство взяло під контроль уже всі облгази на заході України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.