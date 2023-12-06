Які активи "Нафтогазу" можуть піти на приватизацію: відповідь Чернишова

В перспективі облгази можуть бути приватизовані на відкритих конкурсах, коли це дозволить ситуація.

"Коли дозволить ситуація, то облгази мають бути приватизовані на відкритих конкурсах. В першу чергу облгази, а можливо, і інші великі компанії", - розповів голова НАК й додав, що на приватизацію можуть, наприклад, виставити видобувні активи.

Як пояснив Чернишов, для України стратегічно важливим є зберігання й транспортування. Це має бути власністю, незалежно не від чого. Водночас видобуток може бути об'єктом приватизації в якийсь момент, який дозволить це зробити.

За словами голови НАК, приватизація може відбутися при умові стабільності в Україні, а також реформуванні судової й правоохоронної системи.