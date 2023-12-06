Чи будуть зростати тарифи на газ цієї зими: що кажуть у "Нафтогазі"

Під час цього опалювального сезону ціни на газ в Україні зростати не будуть. Хоча зростання вартості газа в майбутньому є неминучим.

"Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільні. І "Нафтогаз" зі свого боку це підтверджує. Друге. Насправді реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим, це відбудеться рано чи пізно", - сказав він.

Чернишов пояснює: для індустрії, для її розвитку, для стабільності важливо, щоб це відбулося раніше чим пізніше.

"Але маємо враховувати і ситуацію з війною, і стабільність, і інші процеси. Безумовно, наші споживачі мають бути захищеними, і це наш головний пріоритет”, - зазначив він.

Голова правління НАК підтвердив, що міжнародні партнері зазначають про необхідність лібералізації цін на енергію, зокрема на газ та електроенергію.

"Є відомий всім нам документ (пріоритетні умови від США для фінансової підтримки України - ред.) про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ. Але все ж таки строки запровадження реформи ринку енергії будуть залежати від рішення української держави і від фактичної ситуації, яка складається у нас всередині країни", - підкреслив Чернишов.

Ціни на газ в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ:

для населення - 7,96 гривень за кубометр.

Водночас ціни для промислових підприємств в Україні зростають четвертий місяць поспіль. У жовтні вартість становила 15 196 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 2,3% більше, ніж на місяць раніше. Проте за останній рік ціна опустилася у 2,5 рази.

Зазначимо, деякі категорії українців можуть не платити за рахунками за газ у повному розмірі. Знижка надається за весь споживаний обсяг газу. Що це за категорії та як оформити знижку - читайте у матеріалі РБК-Україна.