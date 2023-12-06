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Какие активы "Нафтогаза" могут пойти на приватизацию: ответ Чернышева

Среда 06 декабря 2023 15:55
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Какие активы "Нафтогаза" могут пойти на приватизацию: ответ Чернышева Фото: Алексей Чернышев, глава НАК "Нафтогаз Украины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Сергей Пышкин

В перспективе облгазы могут быть приватизированы на открытых конкурсах, когда это разрешит ситуация.

Такое мнение в интервью рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Когда позволит ситуация, то облгазы должны быть приватизированы на открытых конкурсах. В первую очередь облгазы, а возможно, и другие крупные компании", - рассказал глава НАК и добавил, что на приватизацию могут, например, выставить добывающие активы.

Как пояснил Чернышов, для Украины стратегически важным является хранение и транспортировка. Это должно быть собственностью, независимо ни от чего. В то же время добыча может быть объектом приватизации в какой-то момент, который позволит это сделать.

По словам главы НАК, приватизация может произойти при условии стабильности в Украине, а также реформировании судебной и правоохранительной системы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Чернышев также рассказал, стоит ли ожидать повышения цены на газ во время этого отопительного сезона.

Также недавно "Нафтогаз" объявил об интеграции в свою группу областной компании - "Тернопольгаз". Госпредприятие взяло под контроль уже все облгазы на западе Украины.

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