Какие активы "Нафтогаза" могут пойти на приватизацию: ответ Чернышева

В перспективе облгазы могут быть приватизированы на открытых конкурсах, когда это разрешит ситуация.

"Когда позволит ситуация, то облгазы должны быть приватизированы на открытых конкурсах. В первую очередь облгазы, а возможно, и другие крупные компании", - рассказал глава НАК и добавил, что на приватизацию могут, например, выставить добывающие активы.

Как пояснил Чернышов, для Украины стратегически важным является хранение и транспортировка. Это должно быть собственностью, независимо ни от чего. В то же время добыча может быть объектом приватизации в какой-то момент, который позволит это сделать.

По словам главы НАК, приватизация может произойти при условии стабильности в Украине, а также реформировании судебной и правоохранительной системы.