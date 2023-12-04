Група "Нафтогаз" взяла під контроль ще один облгаз в Україні
НАК "Нафтогаз України" сьогодні, 4 грудня, оголосила про інтеграцію до своєї групи ще однієї обласної газової компанії - "Тернопільгаз". Таким чином, держпідприємство взяло під контроль уже всі облгази на заході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Групи Нафтогаз".
"АТ "Тернопільгаз" інтегроване до Групи Нафтогаз! Нашими клієнтами стали ще 200 тисяч приватних домогосподарств та 3 тисячі юридичних осіб", - йдеться в оголошенні.
У НАК уточнили, що особисті рахунки клієнтів мешканців Тернопільської області, а також тариф на розподіл та реквізити для оплати послуг - не змінюються.
У прес-службі публічного акціонерного товариства з газопостачання та газифікації "Тернопільгаз" підтвердили інформацію про входження до Групи "Нафтогаз".
Додамо, що згідно з даними Contr Agent, 4 грудня новим директором облгазу став Орест Жеребецький. На порталі YouControl зазначається, що раніше він обіймав посаду керівника в організаціях: "Промінструмент-Захід", "Фірма "Гарантія"", "Бурштин України", "Кемпі-плюс", "Рута-плюс", "Укрцукорінвест", "Геопошук ЛТД".
Після сьогоднішнього оголошення про інтеграцію склад "Нафтогазу" став включати вже 23 газорозподільні компанії. Станом на сьогодні до державної компанії ще не входять облгази в Одеській, Полтавській, Херсонській, Луганській областях та в АР Крим.
Довідка. АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" є найбільшою за часткою у ВВП компанією України. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава особі Кабінету Міністрів.
Підприємства групи здійснюють розвідку та розробку родовищ, буріння, транспортування та зберігання нафти та газу, імпорт газу, постачання газу споживачам.
Нагадаємо, наприкінці серпня голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що до кінця облгази, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, перейдуть до управління держави.
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