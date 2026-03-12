ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Керувати посилками тепер зручніше: "Нова пошта" заявила про важливу зміну в додатку

17:32 12.03.2026 Чт
2 хв
Червона вантажівка підкаже, що ваше відправлення вже на місці
aimg Ірина Костенко
Керувати посилками тепер зручніше: "Нова пошта" заявила про важливу зміну в додатку Керувати посилками у застосунку НП можна швидше (фото ілюстративне: Getty Images)

У додатку "Нової пошти" з'явилася нова функція - мультиномер. Вона дозволяє стежити за різними замовленнями практично одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.

Читайте також: Чи треба платити за переадресацію посилки в "Новій пошті": є одна умова

Що таке мультиномер

Українцям розповіли, що в мобільному застосунку "Нової пошти" з'явилась нова функція - мультиномер, яка дозволяє:

  • додати в одному акаунті до трьох номерів телефону;
  • легко перемикатися між ними.

"Зручно, якщо користуєтеся різними номерами - особистим, робочим чи іноземним. Усе в одному місці - без виходу з акаунту або додаткових пристроїв", - пояснили у прес-службі компанії.

Керувати посилками тепер зручніше: &quot;Нова пошта&quot; заявила про важливу зміну в додаткуУ додатку НП з'явилась функція мультиномер (інфографіка: t.me/novapostcorp)

Як працює мультиномер

Відтепер користувачі можуть авторизуватися в застосунку НП одразу за кількома номерами телефонів (виходити з одного акаунту, щоб зайти в інший, більше не потрібно).

Нова функція дозволяє:

  • перемикатися між номерами в один дотик;
  • відстежувати відправлення окремо за кожним номером (керувати посилками за кількома номерами одночасно);
  • отримувати повідомлення (сповіщення) про статус посилки (або його зміну) в межах кожного номера телефону.

"До того ж біля кожного номера є індикатор активних відправлень - червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка", - додали у компанії.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно оновити застосунок НП до версії 4.3.3:

  • або в App Store;
  • або у Google Play.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Нова пошта" перетворила поштомати у торгових центрах на зручні камери схову. Залишити свої пакети у безпечній комірці можна "у кілька кліків", а заплатити за послугу доведеться не так вже й багато.

Крім того, ми пояснювали, що робити, коли дверцята поштомата не відчиняються з першого разу.

Читайте також, що можна зробити у відділеннях "Нової пошти" під час відключень світла.

